L’Ue vicina alle sanzioni contro la Turchia, ma la Germania frena (Di martedì 4 febbraio 2020) La Turchia continua nelle provocazioni a largo di Cipro, dove nell’area destinata alle operazioni di Eni e Total sta operando da giorni la nave Yavuz, e l’Europa adesso potrebbe correre ai ripari. E l’uso del condizionale non è casuale: il vecchio continente dovrebbe a breve lanciare nuove sanzioni contro Ankara, ma non è detto che lo faccia. E non è detto, soprattutto, che le misure possano in qualche modo scoraggiare Erdogan dai suoi propositi volti a rivendicare parte degli idrocarburi ciprioti. A pesare, sulle scelta di Bruxelles, sono i timori della Germania. Il perché delle (possibili) sanzioni La questione, come già spiegato su InsideOver, va avanti da diversi mesi e ruota attorno alla posizione della Turchia in merito la querelle sugli idrocarburi scoperto dinnanzi le coste cipriote. Secondo Ankara, anche la Repubblica turca stanziata nella parte settentrionale ... it.insideover

