Ludovica Pagani alza il body e mostra il tatuaggio ai fans (Di martedì 4 febbraio 2020) Nuovo post per la stupenda, Ludovica Pagani dove la bionda, alza il body e mostra il tatuaggio, ma non solo, facendo davvero impazzire i Follower Ludovica Pagani (Fonte foto: m.cronachemaceratesi.it) Nuovo post sul social Instagram, per la bella e seguitissima, Ludovica Pagani. La bionda Dj ed influencer bergamasca, indossa un body stretto che ne esalta le curve da perdere la testa e, posando di profilo ed alzandone un po’ sulla destra, mostra un tatuaggio, che non tutti i fan conoscevano. Proprio in uno degli ultimi post tra l’altro, la bella Ludovica, aveva alzato un po’ troppo la camicetta, ma lì i tatuaggi rimasero coperti, a differenza del fondoschiena della modella. Questa volta, il gesto della bellissima ventiquattrenne era voluto eccome. L’influencer infatti, lascia una mano quasi poggiata sul muro nell’intento di ... chenews

