«Lucia Borgonzoni manca di rispetto agli elettori dell’Emilia-Romagna» (Di martedì 4 febbraio 2020) «Fare una battaglia per vincere la Regione e poi decidere di rimanere in Senato. Credo abbia dimostrato il mancato rispetto per quel milione di emiliano-romagnoli che l’hanno votata. Questa è la solita politica, non cambiamento. Firmato un elettore leghista»: il Corriere di Bologna riporta questo commento di un utente su Facebook che testimonia lo scoramento di chi aveva puntato sulle promesse di Lucia Borgonzoni e oggi è rimasto con il cerino acceso in mano. E c’è anche chi chiede che l’ex candidata sconfitta da Bonaccini molli il seggio da consigliera comunale a Bologna (dove si è vista raramente): Ieri in Comune il Pd con Simona Lembi è tornato alla carica per chiedere le dimissioni da consigliera comunale «visto che da due anni non svolge quel ruolo». Processo alle intenzioni e soprattutto a quella promessa: «In caso di sconfitta lascerò il Parlamento e siederò in ... nextquotidiano

AlessiaMorani : Nooooo! E chi l’avrebbe mai detto che la #Borgonzoni non manteneva la promessa di dimettersi da senatrice per fare… - matteosalvinimi : Amici emiliani e amici romagnoli, io e Lucia Borgonzoni vi aspettiamo questa sera a Vignola (Modena), verso le 19.3… - you_trend : ?? #EmiliaRomagna ?? Stefano #Bonaccini ha vinto in comuni con un reddito imponibile medio superiore di oltre due mi… -