L'onda lunga di Fratelli d'Italia in Europa e negli Usa (Di martedì 4 febbraio 2020) Forse con Matteo Salvini "non sarà un derby", come ha detto Giorgia Meloni oggi all'hotel Plaza, ma in questo momento, nella classifica europea dei Conservatori, Fratelli d'Italia sembra guadagnare qualche punto sul Carroccio, almeno in termini tattici. Dopo i lusinghieri risultati delle Europee e delle Regionali, che ne vedono avviata l'onda lunga nazionale, il partito punta a consolidare a tappe serrate la propria posizione di riferimento per la destra conservatrice europea. Il faccia a faccia con Orban La giornata di ieri, alla vigilia di una significativa missione americana, ha segnato in questo senso una tappa importante: Giorgia Meloni, infatti, prima di inaugurare da padrona di casa i lavori della National Conservative Conference, ha avuto un incontro con il premier ungherese, Viktor Orban, ospite d'eccezione della due giorni romana, ed è difficile pensare, al di là delle ... agi

