Lo spreco alimentare: cosa e quanto buttiamo in Italia (Di martedì 4 febbraio 2020) Per la prima volta in dieci anni nelle case degli Italiani si spreca meno cibo. Rispetto all’anno scorso, scrive oggi il Corriere della Sera, si è verificato un calo del 25% degli alimenti buttati nella spazzatura, secondo il Rapporto 2020 dell’Osservatorio Waste Watcher di Last MinuteMarket/Swg che viene presentato oggi a Roma al ministero della Salute alla vigilia della settima Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare promossa dalla campagna spreco Zero. La notizia meno buona è che ogni famiglia Italiana getta ancora prodotti alimentari per un valore di 4,91 euro alla settimana, che sommati insieme portano auna cifra di circa 6,5 miliardi. Letteralmente buttati nel cestino dei rifiuti. Considerando il valore dello spreco lungo tutta la filiera alimentare, che parte dai campi per passare attraverso l’industria di trasformazione e la distribuzione per terminare sulle ... nextquotidiano

Noovyis : (Spreco alimentare, quello domestico è calato del 25%: “Più consapevolezza”. Ma finiscono ancora in pattumiera 10 m… - Italia_Notizie : Spreco alimentare, quello domestico è calato del 25%: “Più consapevolezza”. Ma finiscono ancora in pattumiera 10 mi… - giulioromagnol : RT @PVirtus: Spreco alimentare: in un anno ridotto del 25%, ora si butta via meno cibo. Ogni tanto una buona notizia @spreco_zero @MarketLa… -