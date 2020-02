LIVE Sport, DIRETTA 4 febbraio: Jorge Lorenzo torna in gara? Attesa per Sinner, Olimpia Milano e Novara (Di martedì 4 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 27 gennaio: orari e programma 09.20 MOTOGP – Jorge Lorenzo torna in gara? Lo spagnolo potrebbe partecipare al GP di Catalogna con la Yamaha. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 08.31 BASKET – Nella notte si sono giocate dieci partite in NBA, non sono mancati risultati sorprendenti. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 08.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sportiva di oggi martedì 4 febbraio. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi Sportivi in programma oggi, martedì 4 febbraio 2020: in tempo reale vi proporremo tutti i risultati dei vari eventi in programma e vi forniremo tutte le notizie che si susseguiranno nel corso di questa lunga giornata. Aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdersi davvero nulla e vivere i momenti salienti minuto dopo ... oasport

