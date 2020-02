LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: palla a due al Mediolanum Forum! (Di martedì 4 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:44 I QUINTETTI TITOLARI: Milano: Rodriguez-Roll-Micov-Scola-Tarczewski; Berlino: Siva-Eriksson-Mattisseck-Sikma-Nnoko. 20:39 Cinque minuti circa alla palla a due! Presentazione delle due formazioni in corso al Mediolanum Forum; arbitri della sfida saranno i croati Damir Javor e Josif Radojkovic e l’israeliano Seffi Shemmesh. 20:35 Uno dei giocatori da tenere d’occhio tra le fila tedesche è Marcus Eriksson, assente nella gara d’andata, ma ben ricordato dall’Armani; lo svedese fece infatti registrare il proprio career-high in punti (28) nel match dello scorso anno tra Gran Canaria e Milano, segnando inoltre il canestro che mandò la partita al supplementare (match poi vinto dalle scarpette rosse). 20:30 Milano dovrà cercare di rallentare il ritmo e sfruttare la presenza fisica sotto canestro di Arturas Gudaitis e ... oasport

