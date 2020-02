LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino 96-102, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: la rimonta questa volta non riesce, tedeschi corsari al Forum (Di martedì 4 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:40 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per aver seguito OA Sport, buon proseguimento di serata e appuntamento al prossimo LIVE. 22:38 Sanguinoso stop per I meneghini che cadono a cospetto dei tedeschi; ospiti che fin da subito hanno controllato il gioco tenendo i ritmi altissimi. Milano è stata brava a rientrare dal -13 di inizio ultimo quarto fino al -5, ma nel finale gli ospiti sono stati freddi e lucidi nel chiuderla. Migliore in campo lo svedese Marcus Eriksson con 22 punti, Thiemann ne aggiunge 13 ed è fondamentale nel finale. Per l’Olimpia 20 punti per Micov e 13 con 9 assist per Rodriguez. Rodriguez va corto con la tripla centrale e Siva tiene palla fino allo scadere. FINISCE QUI! Olimpia Milano-Alba Berlino 96-102. 96-102 2/2 anche per lui. 20″ alla sirena finale, Milano deve cercare una tripla veloce. 96-100 ... oasport

