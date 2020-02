LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino 73-75, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: ospiti avanti alle porte del quarto decisivo (Di martedì 4 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73-77 Alley-oop in backdoor per Nnoko, su assistenza di Siva. Il quarto si apre con l’errore in lunetta di Eriksson dopo un fallo tecnico fischiato alla panchina milanese sul finire di quarto. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! Non va il tentativo di Nedovic sulla sirena e si chiude il terzo quarto. Berlino perde palla e Messina chiama timeout a 3″ dal termine del quarto. 73-75 Ancora Crawford fino in fondo con la schiacciata a una mano! 71-75 Entrambi i liberi a bersaglio per il tedesco. 71-73 Crawford parte forte dal perimetro e appoggia due punti. Lo stesso ex Cremona manda Giffey in lunetta dall’altra parte. 69-73 2/2 per il prodotto di Lousville University. Siva costringe Rodriguez al fallo e tirerà due liberi per il +4. 69-71 Ancora Thiemann a segno. 69-69 Crawford batte la difesa con la penetrazione centrale. 67-69 ... oasport

oriparozzi : RT @Chris_ItaArg: Tanta Inter live al Forum per l'Olimpia - zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino 33-38 Eurolega basket 2020 in DIRETTA: tentano l’allungo gli ospiti - #Olimpia… - havavtid : RT @Chris_ItaArg: Tanta Inter live al Forum per l'Olimpia -