LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino 33-38, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: tentano l’allungo gli ospiti (Di martedì 4 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-43 Roll a bersaglio con la bomba dall’angolo! 37-43 Eriksson esce dai blocchi, si arresta da mezza distanza su un piede e sigla il nuovo +6. 37-41 Nedovic realizza i tiri liberi. Il fallo è giudicato antisportivo. Arbitri al tavolo per giudicare la gravità del contatto falloso di Giffey su Nedovic. 35-41 Eriksson segna il tiro libero. Fallo tecnico all’indirizzo di Rodriguez per proteste reiterate dopo un contatto in area avversaria. 35-40 Sykes fa saltare il camerunese Nnoko e segna il jumper. 4′ al termine della prima metà di gioco. 33-40 Rodriguez perde palla e sul ribaltamento di fronte Eriksson batte il closeout di Roll per il +7. 13-2 il parziale per i tedeschi 33-38 Giffey vola in contropiede per il +5, costringendo Messina al timeout. 33-36 Spara da fermo un’altra tripla Sikma che arriva a quota 6. Bonus ... oasport

