Lista Uefa Napoli, fuori Ghoulam e Younes oltre a Malcuit (Di martedì 4 febbraio 2020) Ecco quali sono i calciatori che fanno parte della Lista Uefa comunicata dal Napoli in vista degli ottavi di finale di Champions League (25 febbraio e 18 marzo contro il Barcellona). Ne fanno parte i nuovi acquisti invernali: Lobotka, Politano e Demme. Esclusi Malcuit (gravemente infortunato), Ghoulam e Younes. fanpage

OfficialASRoma : ?? Ufficializzata la lista UEFA per la fase a eliminazione diretta dell'Europa League ?? - claudioruss : Tutto come anticipato: il #Napoli ha inserito Demme, Politano e Lobotka in lista UEFA - escludendo Younes, Malcuit… - sportli26181512 : #ChampionsLeague #Napoli Lista Uefa Napoli, fuori Ghoulam e Younes oltre a Malcuit: Ecco quali sono i calciatori ch… -