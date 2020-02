‘L’Isola dei Famosi’, Alessia Marcuzzi lascia il timone del reality: la velenosa frecciatina della moglie di Riccardo Fogli (Di martedì 4 febbraio 2020) È ormai certo e ufficiale l’abbandono di Alessia Marcuzzi al timone del reality show di Canale 5 L’Isola dei Famosi, abbandono reso noto anche da Mediaset tramite un comunicato stampa (QUI il post). A questa notizia non è mancata qualche reazione ‘al veleno’ e stiamo parlando di quella di Karin Trentini, moglie del cantante Riccardo Fogli. L’episodio che lega le due risale a ciò che è successo durante l’Isola 14 in cui Fogli era uno dei naufraghi e si riferisce a quando gli è stato fatto recapitare un video sgradevole da parte di Fabrizio Corona in cui comunicava al cantante di avere le prove dei tradimenti della moglie, il tutto con termini offensivi e di disprezzo nei confronti del naufrago che prese malissimo la notizia e si mostrò particolarmente provato. Quell’episodio indignò moltissimo il pubblico italiano e segnò il tracollo del programma e Mediaset ha dovuto inoltre ... isaechia

