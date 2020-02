L’ISEE precompilato online

Reddito di cittadinanza - arriva L’ISEE precompilato : a cosa serve e come funziona : È online, sul sito dell'Inps, il nuovo servizio per la Dichiarazione unica sostitutiva (Dsu) in modalità precompilata, chiamata anche Isee precompilato . I cittadini potranno quindi compilare l'Isee online usufruendo di alcuni dati già inseriti dall'istituto di previdenza: l'indicatore della situazione economica serve per accedere ad alcuni servizi e agevolazioni, come anche nel caso del Reddito di cittadinanza .Continua a leggere

L’ISEE precompilato e i problemi dei maggiorenni in famiglia : Italia Oggi spiega nell’edizione odierna che per l’accesso all’ISEE precompilato le famiglie possono avere problemi se hanno figli maggiorenni in famiglia: per l’accesso occorre premunirsi della loro delega e indicare, per ognuno di loro, il codice ?scale e il numero di tessera sanitaria con relativa data di scadenza. E non è tutto; fatto ciò, occorre poi affrontare la lotteria del doppio riscontro per ciascuno di loro: il ...