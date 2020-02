Lions Club, gli eventi per promuovere la cultura dell’economia circolare (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – “Economia circolare come modello di sostenibilità Ambientale” è il tema del service organizzato da Lions Club Avellino Host, Leo Club Irpinia e Lions Club Avellino Principato Ultra rivolto agli alunni degli Istituti Comprensivi “Perna-D. Alighieri” di Avellino e “S: Aurigemma” di Monteforte Irpino. Il primo appuntamento è per domani, 5 febbraio, alle ore 9.30 presso la scuola Perna-Alighieri. Dopo i saluti del Dirigente Scolastico Attilio Lieto, del Presidente Lions Club Avellino Host Angiola Pesiri, del Presidente Lions Club Avellino Principato Ultra Giovanni Iorio e del Presidente Leo Club Irpinia Francesco Pagliocca, la prof.ssa Monica Lo Russo presenterà il service soffermandosi su “Le piccole Guardie Ambientali”. Seguiranno gli interventi dell’arch. Luca Battista su “Bio-Architettura e Sostenibilità” e del prof. Giovanni De Feo ... anteprima24

