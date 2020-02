Liceali vincono premio della Nasa: “Il nostro obbiettivo è di ripulire l’oceano” (Di martedì 4 febbraio 2020) Benedetta Fugazza, alunna della classe 5P del Liceo “Leonardo” di Brescia ha vinto il premio SPACE APPS CHALLENGE della Nasa. Insieme al suo team formato da Andrea D’Urso, Andrea D’Amore e Alessandro Crispiels ha scelto la sfida complicata di creare una chiatta per ripulire gli oceani dalla plastica e dalla microplastica. I vantaggi sono vari: è fatta per essere guidata da remoto e funziona con energie rinnovabili. I ragazzi del liceo “Leonardo” hanno ricevuto un riconoscimento ufficiale per l’innovativo progetto. Il corpo del progetto La consegna come si legge sul sito della scuola era: “Produrre soluzioni open source per affrontare le sfide globali, dalla prevenzione sismica all’esplorazione dello spazio fino alla qualità dell’aria”. Questi 4 ragazzi hanno usato tutto il loro sapere per riuscire a realizzare qualcosa di utile per il nostro pianeta. Tema molto attuale e ... thesocialpost

