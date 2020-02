Libia, Onu, ok per cessate il fuoco

Libia hanno accettato di trasformare "la tregua" in un "cessate il fuoco permanente". Lo ha annunciato l'Onu, all'indomani della prima riunione, ieri a Ginevra, del Comitato militare congiunto composto da 5 membri di entrambe le parti, il governo di accordo nazionale guidato da al Serraj e le forze del generale Haftar. L'inviato in Libia si è detto speranzoso sull'approvazione a breve, da parte del Consiglio di sicurezza Onu, della risoluzione che ribadisce l'embargo alle armi.(Di martedì 4 febbraio 2020) Le fazioni rivali inhanno accettato di trasformare "la tregua" in un "ilpermanente". Lo ha annunciato l'Onu, all'indomani della prima riunione, ieri a Ginevra, del Comitato militare congiunto composto da 5 membri di entrambe le parti, il governo di accordo nazionale guidato da al Serraj e le forze del generale Haftar. L'inviato insi è detto speranzoso sull'approvazione a breve, da parte del Consiglio di sicurezza Onu, della risoluzione che ribadisce l'embargo alle armi.(Di martedì 4 febbraio 2020)

