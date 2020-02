Libia: fazioni rivali accettano cessate il fuoco permanente, lo annuncia l’Onu (Di martedì 4 febbraio 2020) Lo ha annunciato l'Onu, all'indomani della prima riunione, ieri a Ginevra, del Comitato militare congiunto composto da 5 membri di entrambe le parti, il governo di accordo nazionale guidato da Fayez al Sarraj e le forze del generale Khalifa Haftar. firenzepost

