L’esibizione della figlia di Jennifer Lopez, che ha cantato con la sua mamma e con Shakira (Di martedì 4 febbraio 2020) In molti non l’hanno mai vista e non l’hanno mai sentita cantare. È salita sul palco del Super Bowl 2020, all’Hard Rock Stadium di Miami, la figlia della famosa cantante, ballerina e attrice Jennifer Lopez. La piccola ha cantato insieme alla sua mamma, mostrando al mondo intero il suo grande talento. Emme Mirabel è nata dalla relazione con l’ex marito Marc Anthony ed ha anche un gemellino di nome Max. La bambina è salita insieme ad un gruppo di ballerini, tutti i bambini, ed ha cantato insieme alla sua mamma “Let’s Get Loud” e poi ha cantato da sola la canzone “Born in the u.s.a”. L’esibizione ha fatto molto parlare e in tanti sono rimasti incantati da Jennifer Lopez e da. Shakira, che nonostante la loro età, rispettivamente 50 e 43 anni, riescono ancora a splendere energiche sul parco, incantando il mondo intero. Guardate ... bigodino

