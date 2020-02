Le Vibrazioni a Sanremo 2020. Amadeus: “Il palco se lo mangiano” (Di martedì 4 febbraio 2020) Sanremo 2020: Francesco Sarcina con Le Vibrazioni in gara tra i Campioni con il brano “Dov’è” Ci sono anche Le Vibrazioni, capitanate da Francesco Sarcina, al Festival di Sanremo 2020, la cui prima esibizione è prevista per stasera. Una partecipazione, quella delle Vibrazioni a Sanremo, che arriva a diciassette anni dal grande successo dell’estate 2003, ‘Dedicato a te’, dopo il quale il gruppo ha calcato il palco del festival della canzone italiana (edizione 2005) con ‘Ovunque andrò’. Di nuovo in gara tra i Big al Festival di Sanremo tredici anni dopo, quindi nel 2018, Le Vibrazioni hanno proposto il brano ‘Così sbagliato’. Quella di quest’anno è dunque la terza partecipazione de Le Vibrazioni a Sanremo. Con Francesco Sarcina stasera il gruppo presenterà al pubblico, come anticipato nel titolo di questo paragrafo, il ... lanostratv

GQitalia : Bentornato Maestro! Ci sei mancato #Sanremo2020 - VioletCeci : Vessicchio mon amour #Sanremo2020 - GiusCandela : E' UN FATTO O SI DICE? Beppe Vessicchio c'è (dirigerà Le Vibrazioni) e spopola tra le sciure. Sanremo lancia… -