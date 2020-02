Le ricercatrici che hanno isolato il coronavirus non saranno al Festival: “Siamo in emergenza” (Di martedì 4 febbraio 2020) Le tre ricercatrici che sono riuscite a isolare il coronavirus allo Spallanzani, codificando il materiale genetico del virus, non saranno al Festival di Sanremo per la prima serata prevista questa sera, 4 febbraio 2020. A renderlo noto è il Direttore Generale della struttura conferma in una nota il Direttore Generale della struttura, Marta Branca, in risposta all'invito: "Vista la situazione di emergenza sanitaria in cui ci troviamo, non ci è possibile". fanpage

