Le ricercatrici che hanno isolato il Coronavirus: "Noi a Sanremo? Grazie per l'invito, ma dobbiamo lavorare" (Di martedì 4 febbraio 2020) “Mi rammarico di non avere potuto accettare il lusinghiero invito alla partecipazione del personale di ricerca dell’Istituto da me diretto a partecipare al Festival di Sanremo, ma come certo comprenderà, visti i tempi stretti e la situazione di emergenza sanitaria in cui ci troviamo non è stato purtroppo possibile organizzare la partecipazione delle nostre ricercatrici. Porgo comunque anche a nome della dottoressa Capobianchi e del suo team i più sentiti ringraziamenti per la vostra attenzione”. È la replica del direttore generale dell’Ospedale Spallanzani, Marta Branca, in risposta all’invito giunto per la presenza al Festival di Sanremo.Anche Concetta Castilletti, virologa dello Spallanzani aveva fatto sapere che avrebbero declinato l’invito: “Impossibile lasciare il laboratorio in questo momento di intenso ... huffingtonpost

