L'avvocata di Weinstein all'accusatrice: "Lo hai sfruttato per lavorare". Lei ha un attacco di panico (Di martedì 4 febbraio 2020) Il processo a Harvey Weinstein, iniziato il 6 gennaio scorso, subisce un primo colpo di scena. Jessica Mann, trentaquattrenne e una delle accusatrici del produttore cinematografico, lunedì è stata più volte incalzata dal’avvocato difensore, Donna Rotunno, riguardo diverse e-mail che l’aspirante attrice avrebbe inviato successivamente agli episodi di violenza sessuale e nelle quali definiva Weinstein “uno pseudo-padre”. Lei è scoppiata in lacrime nel momento in cui si è fatto riferimento a uno stupro che ha subito all’età di 27 anni.La notizia viene riportata sul The New York Times, dove si legge che la donna è stata costretta ad abbandonare l’aula in preda ad un attacco di panico e, per tale ragione, il giudice James Burke ha deciso di sospendere il processo per la giornata. L’email, evidenziata ... huffingtonpost

Mostro_Biscotto : RT @HuffPostItalia: L'avvocata di Weinstein all'accusatrice: 'Lo hai sfruttato per lavorare'. Lei ha un attacco di panico - giuliog : RT @HuffPostItalia: L'avvocata di Weinstein all'accusatrice: 'Lo hai sfruttato per lavorare'. Lei ha un attacco di panico - HuffPostItalia : L'avvocata di Weinstein all'accusatrice: 'Lo hai sfruttato per lavorare'. Lei ha un attacco di panico -