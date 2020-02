Lavori di manutenzione a Forchia: interruzione idrica in alcune zone (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoForchia (Bn) – Comunichiamo che la società ABC (Acqua Bene Comune) Napoli con nota in data 30 gennaio 2019, ha comunicato che deve eseguire Lavori all’interno del serbatoio a servizio del Comune di Forchia. Tali Lavori comporteranno l’interruzione della fornitura idrica, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di giovedì 06 febbraio 2020 ed interesserà le utenze delle seguenti zone del Comune di Forchia: Corso Umberto Via Prov.le Arpaia – Forchia Vicolo Sanniti Via Nola Vicolo Zuoppo Vico Cieco Ci scusiamo per i disagi arrecati alle utenze, non dipendenti dall’attività di gestione e non dovuti dalla volontà della GESESA. L'articolo Lavori di manutenzione a Forchia: interruzione idrica in alcune zone proviene da Anteprima24.it. anteprima24

TV7Benevento : GESESA - Forchia: giovedì 6 febbraio, interruzione idrica a causa di lavori di manutenzione sulla rete.... -