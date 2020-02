L’amica geniale 2 anticipazioni, Lenù e Lila: “Ci sarà un dolore” (Di martedì 4 febbraio 2020) anticipazioni L’amica geniale 2, Gaia Girace: “Lila vivrà un dramma” Lunedì 10 febbraio debutterà in prima serata su Rai1 L’amica geniale-Storia del nuovo cognome, il secondo capitolo della quadrilogia scritta da Elena Ferrante e diventata un best-seller mondiale. Protagoniste assolute de L’amica geniale 2 sono Lila e Lenù interpretate rispettivamente da Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Le due attrici, intervistate dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in edicola oggi, hanno svelato qualche anticipazione. In particolare Gaia Girace ha dichiarato: “Lila dovrà affrontare il dramma di un matrimonio infelice. Stefano si rivela un marito violento e conservatore, che non tollera il suo bisogno di essere libera. Ma Lila non è certo il tipo che si sottomette, e per questo aspettatevi molti drammatici scontri”. Per Lila il matrimonio si rivelerà un ... lanostratv

Notiziedi_it : Torna il tour di Napoli ispirato a “L’amica geniale” di Elena Ferrante - daydream_sara : RT @RaiUno: Marcello indossa le scarpe create da Lila e lei si sente offesa e tradita. Elena, scopre che non è stato pubblicato il suo arti… - EdizioniEO : L'amica geniale torna in tv, con Gaia Girace e Margherita Mazzucco di nuovo nei panni di Lila e Lenù.… -