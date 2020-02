L’Amica Geniale 2, anticipazioni: ecco cosa succede a Lila e Elena (Di martedì 4 febbraio 2020) L’Amica Geniale 2, anticipazioni. A una settimana dalla messa in onda scopriamo le ultime anticipazioni della trama. Ci siamo quasi. Dopo quasi un anno di attesa l’Amica Geniale sta per tornare: il debutto della seconda stagione è infatti previsto per lunedì prossimo, 10 febbraio 2020, su Rai 1. La seconda stagione della fiction sarà composta da ben 8 episodi da 50 minuti. L’Amica Geniale 2: Storia del nuovo Cognome è il titolo completo di questa seconda stagione della fiction tratta dall’omonimo libro di Elsa Ferrante. Grande successo di pubblico e critica per l’opera diretta da Saverio Costanzo. Vediamo adesso le anticipazioni della seconda stagione. La seconda stagione de L’Amica Geniale, intitolata L’Amica Geniale 2: Storia del nuovo Cognome, riprende la storia da dove l’avevamo interrotta alla fine della prima stagione. Da lunedì 10 ... 2anews

Giolla_Giolla : RT @GliScleri: Posso guardare le serie tv in inglese e fare altre tredici cose, ma se mi distraggo mezzo secondo da L’Amica Geniale sbam mi… - Tania78s : Col cazzo lunedì prossimo che inizia 'l'amica geniale' e ciao ciao Signorini! Devi fare il 5% di share!#GFVIP - _Anonimah_92 : @Viperissima_ Si l'amica geniale ???? -