L' Altro Festival | diretta su TvBlog dalle 0 50

Subito dopo la prima serata del Festival di Sanremo condotto da Amadeus, sarà la volta del DopoFestival, che rispetto alle precedenti edizioni (ad eccezione di quello affidato a Saverio Raimondo e Sabrina Nobile su Rai.it) sarà solo su Raiplay, la piattaforma streaming della Rai: al Palafiori Nicola Savino e la cantante Myss Keta presentano L'Altro Festival. TvBlog seguirà l'esordio in liveblogging.Insieme al comico Valerio Lundini di Battute?, lo storico del Festival e dell'Eurovision Song Contest Eddy Anselmi e ai gemelli di Guidonia, visti nello show Viva Raiplay di Fiorello, verranno commentate a caldo le performance dei 12 Big in gara questa sera, la conduzione di Amadeus, la prima apparizione di Tiziano Ferro, l'ospitata di Al Bano e Romina. Non mancheranno sicuramente i giornalisti che in questi giorni popolano la sala stampa.

