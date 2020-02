La vita in diretta, nessun effetto-Sanremo: clamoroso flop prima del Festival, altro trionfo di Pomeriggio 5 (Di martedì 4 febbraio 2020) Nemmeno i fiori di Sanremo e il clima pre-Festival portano su gli ascolti de La vita in diretta. Che viene messa ko da Barbara D’Urso e dal suo Pomeriggio 5. I dati parlano chiaro: La vita in diretta si ferma solo al 13,6% mentre Pomeriggio 5 parte con il 16.8% con 2.060.000 spettatori nella prima p liberoquotidiano

MediasetPlay : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro diventano sempre più intimi... in mezzo a domande tra la vita in Casa e cosa potr… - Federic01996 : RT @Saverio_94: La vita in diretta su Sanremo (13.6) meno di Pomeriggio 5 (17.3) che parlava dei toy boy di Carmen Di Pietro e Lucia Bramie… - Federic01996 : @borraccino_ @Veronique__94 @Tvottiano @famigliasimpson @napoliforever89 @enrick81 @tw_fyvry @misterf_tweets… -