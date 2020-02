La vita in diretta con Sanremo e Fiorello vs Pomeriggio 5 senza: vittoria schiacciante per Barbara d’Urso (Di martedì 4 febbraio 2020) E’ iniziata la lunga settimana dedicata al Festival di Sanremo e della kermesse musicale di Rai 1 non si parlerà solo in prima serata ma anche in tutti gli altri programmi del day time della rete. Lorella Cuccarini e Alberto Matano si sono spostati a Sanremo da dove va in onda la vita in diretta dal 3 febbraio 2020. La prima puntata della settimana è stata praticamente dedicata quasi in toto al Festival con tante interviste, curiosità, gossip e il classico talk che ( a nostro modesto avviso è la parte più debole del format). Tutto questo però non è servito a molto nella gara agli ascolti tv del 3 febbraio 2020. Infatti nel Pomeriggio di ieri, a vincere nella fascia oraria che va dalle 17 alle 18,45 circa, la vittoria è andata a Pomeriggio 5 che, senza neppure citare Sanremo, si è portato a casa la vittoria. Barbara d’Urso ha continuato a intrattenere il suo pubblico con ... ultimenotizieflash

