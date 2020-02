La scelta di Pionati: Mosè Principe nuovo segretario regionale di Alleanza per la Campania (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiClaudio Mosè Principe è il nuovo segretario regionale di Alleanza per la Campania, il movimento di Francesco Pionati. La nomina è stata ufficializzata oggi, dallo stesso Pionati, con una lettera inviata allo stesso Principe. Ma del gruppo dirigente sannita di Alleanza per la Campania fanno parte altri protagonisti della politica provinciale: c’è il sindaco di Limatola e consigliere provinciale Domenico Parisi (fino allo scorso dicembre numero 2 di Di Maria alla Rocca dei Rettori), ora numero uno di Alleanza per la Campania nel Sannio, c’è il ‘Pattista’ Luca Paglia, gli altri consiglieri comunali di ‘Cittadini Protagonisti’ Angelo Feleppa (segretario cittadino) e Anna Rita Russo. E ancora, spazio a due ex amministratori di palazzo Mosti come Amina Ingaldi e Vincenzo Russi. Insomma, Pionati ha scelto Principe come ... anteprima24

