La Russia testa gli aggiornamenti dei nuovi bombardieri Tu-160M (Di martedì 4 febbraio 2020) La Russia non ha nessuna intenzione nel rimanere indietro nella battaglia riguardante la modernizzazione delle proprie strumentazioni di guerra, come è stato ben evidenziato dai test effettuati negli ultimi mesi. In particolare, le crescenti tensioni a livello mondiale hanno spinto Mosca già da anni a lanciare un ampio progetto di rinnovamento, che passa anche attraverso la rigenerazione della passata strumentazione, come evidenziato dall’aeronautica del Paese. A seguito dei test effettuati nel mese di gennaio e riguardanti le apparecchiature di difesa da attacchi balistici intercontinentali, questa volta è toccato al fiore all’occhiello dell’aeronautica russa, in grado di sferrare attacchi balistici e strutturato per trasportare anche testate nucleari. L’ultimo aggiornamento, il cui funzionamento è stato provato nella giornata di domenica 2 febbraio con partenza ... it.insideover

