La rivoluzione siamo noi. La mostra a Piacenza (Di martedì 4 febbraio 2020) Curata da Alberto Fiz, con oltre 150 opere tra dipinti, sculture, fotografie, video e installazioni di autori -noti e meno noti- che spaziano da Maurizio Cattelan ad Andy Warhol, passando per Marina Abramović, Bill Viola, Mimmo Jodice, Aldo Mondino, Fausto Melotti, "LA rivoluzione siamo NOI" è la mostra che inaugura il nuovissimo spazio XNL di Piacenza, dove XNL sta per "ex edificio Enel" scritto senza vocali. Uno spazio funzionale e pieno di luce, risultato della ristrutturazione di un edificio industriale di particolare pregio architettonico, restituito alla città come luogo per raccontare il tempo presente e l'arte contemporaneaLa mostraDivisa in 8 sezioni - Complicità, Domestiche alterazioni, Rovesciare il Mondo, Enigma, L'altro visto da sé, Controllare il caos, Esplorazioni, Spazi di Monocromia - con opere provenienti da 18 collezioni d'arte tra le più importanti d'Italia, questa ... panorama

