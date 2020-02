La redenzione del santo kamikaze. L’Occidente alla sbarra nel saggio di Debray. Abbiamo dimenticato il Sacro, i terroristi invece no (Di martedì 4 febbraio 2020) Bersaglio legittimo delle nostre risposte armate e delle ormai capillari cinturazioni urbane anticrimine, pure il terrorismo suscita in noi un esame di coscienza, un parallelismo culturale inaggirabile, si oserebbe dire: una nostalgia concettuale che, dentro un seppur piccolo ripostiglio della nostra anima collettiva, albeggia, si effonde, incuriosisce. Il kamikaze che si fa esplodere in un luogo di convivialità occidentale, che brandisce la sua spada contro un Nemico, che agogna una Liberazione, terrena o celeste, che si schiera, si spende, si immola, si aggrega, combatte e perisce insieme all’“impuro” che farebbe (il condizionale è d’obbligo) da ostacolo al cammino della Storia, da macchia della redenzione, da filtro opaco all’irradiarsi della Verità, è colui che ancora crede in una dimensione sacra dell’esistenza, simbolica e rimembrante, solida e securizzante, che noi, gente ... lanotiziagiornale

