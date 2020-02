‘La Pupa e il Secchione’, Carlotta beccata così insieme a lui lontano dalle telecamere. I fatti parlano chiaro (Di martedì 4 febbraio 2020) Una storia su cui in pochi erano disposti a scommettere e che ora invece sembra decollare. È quella tra Carlotta Cocina e Dario Massa, due dei protagonisti dell’ultima edizione de ‘La Pupa e il Secchione’, il programma andato in onda su Italia 1 guidato da Paolo Ruffini. A rilanciare la notizia di una frequentazione che sembra già più di un flirt e Stefania Mazzoni, che lo scrive sulle colonne di Di Più Tv. “Mi sono accorto di loro immediatamente – queste le parole riportate dalla giornalista – e quello che mi ha colpito è stata la grande intesa che hanno dimostrato All’inizio non si sono accorti di me, e io li ho seguiti fino al locale dove poi hanno deciso di pranzare insieme. C’era una grande intesa tra loro, ma quando poi si sono accorti che io li stavo fotografando si sono immediatamente separati, forse per paura di farsi vedere insieme”. Continua dopo la foto Pesto per dire ... caffeinamagazine

