La moviola della Gazzetta | Per due volte ci pensa il Var a salvare la Penna

Ci pensa il Var, secondo Edoardo Lusena sulla Gazzetta dello Sport, ha salvare La Penna da qualche distrazione di troppo. Merito di Mazzoleni sia il gol annullato alla Samp che il rigore concesso al Napoli Al 55' Ramirez trova il gol del 2-2, ma il Var Mazzoleni manda l'arbitro al monitor. C'è un tocco di braccio di Gabbiadini a inizio azione (che l'assistente avrebbe dovuto segnalare): il tutto avviene 20 secondi e tre passaggi prima, ma la procedura è corretta. Al 60' gol di Zielinski nullo per fuorigioco, al 68' ancora protagonista il Var che salva La Penna da una svista: Manolas colpisce Quagliarella in area, al monitor contatto evidente e rigore. Sbaglia nel finale invece La Penna su Politano Al 95' sbagliato il giallo a Politano per simulazione fuori area, l'attaccante viene colpito da Colley prima di andare a terra

