La metro collinare fino a Piscinola potrebbe riaprire sabato mattina (Di martedì 4 febbraio 2020) La linea 1 della metro potrebbe riapre, per intero, sabato. I treni torneranno a “correre” da Piscinola a Garibaldi. La tratta che arrivava a Piscinola, quella bloccata dopo lo scontro tra due convogli di tre settimane fa, è stata già dissequestrata dalla magistratura, e ora sono in corso i nuovi collaudi, che andranno avanti per tutta la settimana. Secondo l’edizione napoletana di Repubblica “per la ripresa del servizio servono le autorizzazioni di Ustiff (Ufficio speciale per i trasporti a impianti fissi del ministero delle Infrastrutture), Noif (Nucleo operativo incidenti ferroviari) e Polizia ferroviaria”. Per cui “le prove andranno avanti ogni giorno, probabilmente anche di notte, per verificare gli impianti di segnalamento. Se le attività preliminari andranno bene e non saranno richieste prove aggiuntive, l’obiettivo del riavvio della regolare ... ilnapolista

napolista : La metro collinare fino a Piscinola potrebbe riaprire sabato mattina - ilNapolista -