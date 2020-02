“La mafia si batte con l’impegno di tutti”: il messaggio di Luciano Violante (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento –“Qui ci sono state condotte gravi, mi ha colpito il silenzio delle istituzioni . Non ho sentito prendere posizione”. L’amarezza del Procuratore della Repubblica di Benevento Aldo Policastro si è manifestata nel giorno della presentazione del libro di un ex magistrato, poi diventato parlamentare, Luciano Violante, che ha voluto presentare in città la sua ultima fatica editoriale dal titolo “Colpire per primi. La lotta alla mafia spiegata ai giovani” presso la sede della Associazione Futuridea del presidente Carmine Nardone in contrada Piano Cappelle. Il commento di Policastro nasceva dall’operazione dei Carabinieri condotta in città nei giorni scorsi che ha portato all’arresto di 9 persone dedite abitualmente allo spaccio di sostanze stupefacenti al di fuori del piazzale della sede del Provveditorato ... anteprima24

