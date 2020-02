La madre di Giulio Regeni contro Alfano: “Da lui fuffa velenosa su rinvio ambasciatore. Ora che rapporti ha con l’Egitto” (Di martedì 4 febbraio 2020) madre Regeni contro Alfano:”Chiarisca i rapporti del suo studio legale con l’Egitto” “La motivazioni addotte dall’allora ministro degli Esteri, Angelino Alfano, sul rinvio al Cairo dell’ambasciatore italiano si sono dimostrate fuffa velenosa. Chiedo che rapporti ha ora Alfano, che ora fa l’avvocato, col suo studio legale con l’Egitto”. Lo ha detto Paola Deffendi, madre di Giulio Regeni, alla Commissione parlamentare d’inchiesta sull’uccisione del ricercatore friulano. L’allora ministro degli Esteri Angelino Alfano aveva parlato di “ineludibili rapporti con l’Egitto”, “L’ambasciatore italiano al Cairo Giampaolo Cantini da molto tempo non ci risponde, evidentemente persegue altri obiettivi rispetto a verità e giustizia, mentre porta avanti con successo iniziative su affari e scambi commerciali tra i ... tpi

