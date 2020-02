La Lega organizza evento a Scampia: le sardine rispondono ed il Carroccio fa dietrofront (Di martedì 4 febbraio 2020) Si discute molto in queste ore in merito a quanto avvenuto a Scampia, con l’ennesimo duello a distanza tra le sardine e la Lega. Dopo le ultime novità emerse in Emilia Romagna poche settimane fa, infatti, la nuova battaglia politica si giocherà per la Regione Campania, al punto che giovedì prossimo il Carroccio aveva organizzato un meeting in un luogo simbolico come Scampia. Come avvenuto spesso e volentieri in questi mesi, il movimento ha immediatamente risposto con un appuntamento in contemporanea, in modo da farsi sentire concretamente sul territorio. Il botta e risposta tra sardine e Lega a Scampia Morale della favola? Gli ultimi aggiornamenti arrivano da una testata locale come Il Mattino. In un primo momento, infatti, era giunto l’annuncio ufficiale da parte del Carroccio, intenzionato ad incontrare i cittadini proprio nella giornata di giovedì. Tuttavia, un’ora ... bufale

