La Honda dei fratelli Marquez a caccia del titolo (Di martedì 4 febbraio 2020) E' la Honda dei fratelli Marquez quella presentata oggi a Jakarta, in Indonesia che si appresta ad affrontare il Mondiale di MotoGp al via il prossimo 8 marzo dal Qatar. Il team Hrc ha tolto i veli alle RC 213 numero 93 del campione del mondo Marc Marquez e numero 73 del debuttante in MotoGP Alex vincitore del mondiale di Moto2. Marc, in sella alla nuova moto, ha avvisato tutti i rivali: "La motivazione è altissima e vogliamo lottare anche quest'anno per il titolo".Emozionato per la prima uscita ufficiale il fratello Alex che ha già le idee chiare: "Il mio obiettivo è senza dubbio quello di diventare il rookie dell'anno. Vorrei cercare di arrivare in Qatar il più pronto possibile, voglio avere un buon controllo della moto. Da lì ogni giorno penserò a migliorare in MotoGP". I due fratelli saranno impegnati il 7 e 8 febbraio nei test previsti a Sepang. ilfogliettone

