La Guerra è finita ultima puntata: finale dolce amaro per Giulia e Davide (Di martedì 4 febbraio 2020) E’ andata in onda il 3 febbraio 2020 l’ultima puntata de La Guerra è finita, al fiction diretta da Michele Soavi che il pubblico ha apprezzato davvero moltissimo. La storia dei bambini rientrati dai campi di concentramento con il dolore negli occhi, con l’anima cancellata ma con tanta voglia di provare a vivere di nuovo, è arrivata dritta al cuore di chi non vuole dimenticare questa bruttissima pagina della storia mondiale. Una fiction coraggiosa che ha portato in prima serata temi molto forti, senza usare mezze misure, anche se i protagonisti sono stati i bambini. Una fiction che ha invitato a riflettere considerato anche il fatto che, ancora oggi, dopo anni di documenti, libri, racconti e parole, c’è persino chi nega che tutto questo sia successo. La Guerra è finita è stata una bella pagina di televisione per la Rai e per tutto il pubblico che ha premiato ... ultimenotizieflash

