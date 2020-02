La guardia del corpo di Harry e Meghan Markle si lamenta e rivela cosa accade (Foto) (Di martedì 4 febbraio 2020) Nonostante Harry e Meghan Markle si siano trasferiti in Canada non si fermano le critiche nei loro confronti e questa volta è una guardia del corpo a riferire ciò che dovrebbe restare in casa (Foto). Tutto finisce puntualmente sui tabloid inglesi: si dice che un bodyguard addetto alla sicurezza dei duchi del Sussex si sia lamentato dei compiti che gli assegnano. Alle guardie del corpo Harry e Meghan chiederebbero anche di fare la spesa e di ritirare le ordinazioni in caffetteria. Ovviamente sono compiti che vanno ben oltre le loro competenze. Gli addetti alla sicurezza sono esercitati per ben altro e lamentano che non possono certo fare ciò che in genere fanno i domestici. Non è solo un fastidio per il diretto interessato, la fonte da cui deriva questa nuova critica, ma c’è dietro anche una motivazione più seria. La preoccupazione è sul chi veglia su Harry e Meghan e il piccolo Archie ... ultimenotizieflash

guardia del Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : guardia del