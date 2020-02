La gaffe di Salvini sul sondaggio riguardante la Lega: “Lo hai letto bene?” (Di martedì 4 febbraio 2020) Matteo Salvini commenta un sondaggio sulla Lega, ma commette una gaffe gaffe del leader della Lega Matteo Salvini, che ha commentato l’ultimo sondaggio diffuso da Swg, commettendo però una svista che non è passata inosservata ad alcuni follower. L’ex ministro dell’Interno, infatti, nella serata di lunedì 3 febbraio ha postato sui social la foto del sondaggio settimanale realizzato da Swg per il TgLa7 scrivendo: “I sondaggi valgono quello che valgono… ma lo dedichiamo a chi ci vuole male, che ne dite?”. Nell’istantanea, il leader del Carroccio ha ovviamente evidenziato la percentuale della Lega, che l’istituto dà al 33,3 per cento, ma anche il trend dell’ultima settimana che vede crescere il partito di Salvini dello 0,3 per cento. Sondaggi politici elettorali oggi 4 febbraio 2020: balzo del Pd, stabile la Lega. Crollo del ... tpi

