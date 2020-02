La finale dei Giovani non sarà in diretta. Ed è nuova polemica per Sanremo (Di martedì 4 febbraio 2020) L’esibizione dei due finalisti della sezione Giovani del festival di Sanremo andrà in onda registrata durante la serata finale: ad annunciarlo è la Fimi, la Federazione dell’industria musicale, che parla di “schifezza” e “pagliacciata”, protestando contro una modifica al regolamento “resa nota ieri sera alle 23”.“I Giovani sono sempre più maltrattati”, attacca Enzo Mazza, ceo di Fimi. “Adesso c’è la schifezza della finale dei Giovani per la quale manderanno la registrazione dell’esibizione dell’artista in semifinale. Una pagliacciata . E pensare che avevamo fatto progressi l’anno scorso”.“Nella sezione Nuove Proposte, la sfida diretta di finale - si legge nella modifica al regolamento - avrà luogo attraverso la riproposizione registrata delle ... huffingtonpost

