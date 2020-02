La figuraccia dei Democratici in Iowa, che sta facendo ringalluzzire Trump (Di martedì 4 febbraio 2020) Capire il meccanismo delle primarie Usa non è mai stato semplice per i Paesi europei. Sono delle vere e proprie elezioni prima delle elezioni, dove i candidati – pur facendo parte dello stesso, grande partito – giocano a carte scoperte, non risparmiandosi frecciatine e colpi bassi. Le primarie dei Democratici per decidere lo sfidante di Donald Trump, tradizionalmente, iniziano dall’Iowa. Uno stato che si basa sul criterio dei caucus per eleggere i propri delegati che supporteranno l’uno o l’altro candidato. Un sistema, in teoria, statisticamente ancora più semplice del voto singolo, anche perché basato su discussioni e su decisioni comuni. Eppure, le primarie Iowa si stanno trasformando nello psicodramma dei Democratici. LEGGI ANCHE > Sanders, anche durante il ricovero in ospedale, si batte per il Medicare per tutti Primarie Iowa, il pasticcio dei ... giornalettismo

