"La crisi del coronavirus è un'occasione per l'Italia", dice Pivetti (Di martedì 4 febbraio 2020) L'Italia nella crisi del coronavirus? “In questo frangente dovrebbe cogliere l'occasione per fare un passo ulteriore, assumendo una leadership nella gestione della crisi e fornendo alla Cina tutto il know how, la propria competenza in fatto di protezione civile, di risoluzione delle emergenze sanitarie, di coordinamento degli aiuti e di assistenza”. Lo sostiene Irene Pivetti, già presidente della Camera dei Deputati e oggi presidente dell'Associazione per l'amicizia Italia-Cina e responsabile di Only Italia, piattaforma che promuove in Cina il made in Italy, per la quale quest'ultimo “non è solo cibo e moda ma è anche l'eccellenza del nostro modus operandi in scenari simili”. In questi giorni Pivetti ha un filo diretto con Pechino e pertanto dice che però il nostro governo non sarà in grado di assumere un ruolo all'altezza della situazione perché “parliamo di un governo ... agi

