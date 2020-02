Kobe Bryant, smantellato il memoriale: recuperati 1353 palloni da basket e 25mila candele (Di martedì 4 febbraio 2020) Più di 1.300 palloni da basket, circa 5.000 cartelli di saluto e circa 25.000 candele sono stati solamente una parte degli oggetti raccolti dal 'memoriale' presso lo Staples Center in onore di Kobe Bryant, sua figlia Gianna e le altre sette persone morte in un incidente in elicottero. Tutti gli oggetti raccolti resteranno a disposizione della famiglia che ne disporrà come meglio vorr?. fanpage

