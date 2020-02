Kobe Bryant ricordato dai papà di tutto il mondo: l’hashtag #GirlDad diventa virale (Di martedì 4 febbraio 2020) Con la morte di Kobe Bryant è scomparso un atleta leggendario, un personaggio iconico e ancora prima un padre. Kobe si era definito con orgoglio un 'Girl Dad', felice papà di quattro figlie femmine. E in sua memoria è diventato virale l'hashtag #GirlDad, lanciato dai papà di figlie femmine da tutto il mondo. fanpage

