Kobe Bryant, chiesta la cittadinanza italiana onoraria per l’ex giocatore dei Lakers (Di martedì 4 febbraio 2020) Nelle scorse ore l'ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane ha invitato le istituzioni a considerare "l'ipotesi di una concessione 'post mortem' per meriti speciali, già conferita, in vita (ex articolo 9 della legge 91/92) ad atleti che si siano distinti per grandi meriti sportivi". fanpage

acmilan : In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragi… - SkyTG24 : Anche l’edificio più alto del mondo, il #BurjKhalifa di #Dubai, rende omaggio a #KobeBryant. Il grattacielo è stato… - LiaCapizzi : Per Kobe Bryant un omaggio senza fine in Italia, da Nord a Sud. Il grazie più grande arriva dal 'suo' basket: dai… -