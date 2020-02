Juventus, un’altra tegola per Sarri: Bernardeschi si ferma ancora per infortunio (Di martedì 4 febbraio 2020) Dopo i precedenti infortuni, l'ex attaccante della Fiorentina si è nuovamente fermato a margine dell'ultimo allenamento che si è svolto alla Continassa. La conferma è arriva direttamente dal club campione d'Italia, che ha comunicato il risultato della risonanza magnetica: un affaticamento del muscolo soleo della gamba destra. fanpage

