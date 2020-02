Junior Cally: "Le polemiche mi hanno fatto male. A Sanremo pensavo di arrivare da sconosciuto" (Di martedì 4 febbraio 2020) “Io sono un cantante, non sono un politico. Matteo Salvini è un pesce grosso quindi non credo di rispondere ai suoi attacchi”. Junior Cally, dopo le polemiche dei giorni scorsi per i suoi versi sessisti e violenti de La Strega (brano del 2017), ci mette la faccia, e a poche ore dal via del festival di Sanremo parla con la stampa. L’occasione è la partita di calcetto Junior Cally Team vs Sanremo All Stars, composto da alcuni giornalisti che il cantante ha perso pur segnando 5 goal. “Mi fa strano che nessuno abbia detto niente sulla mia presenza fino a quando non è stata resa nota quella parte di testo” e il riferimento è ai versi in cui si fa accenno proprio al leader della Lega. “Non posso dire che si sia scatenato tutto per questo motivo, ma certo mi viene da pensarlo...”.Un pò di amarezza si avverte: ... huffingtonpost

